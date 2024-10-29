Сабырхан учинил разгром в дуэли с узбеком на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан сразился в 1/4 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Младший брат чемпиона мира из Казахстана Махмуда Сабырхана за выход в полуфинал в весовой категории до 67 килограммов сошелся с Акбаром Ахмадовым из Узбекистана.
Первый раунд полностью остался за казахстанцем - 5:0.
Впрочем, во втором отрезке боя четыре из пяти судей отдали преимущество Ахмадову, благодаря чему, перевес Сабырхана нивелировался до минимума.
Тем не менее, Сабырхан сумел склонить чащу весов в свою сторону и победить единогласным решением судей.
Выход в полуфинал гарантировал чемпиону Азии из Казахстана как минимум бронзу мирового первенства.
Напомним, что в четвертьфинале мирового турнира выступят 18 казахстанских спортсменов, а на другом мировом первенстве наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.
Добавим, что сегодня, в рамках вечерней сессии в Будве выступят еще пять казахстанцев.