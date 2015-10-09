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Сабырхан оформил два нокдауна и учинил разгром на Кубке мира по боксу

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Сабырхан оформил два нокдауна и учинил разгром на Кубке мира по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан победил представителя Кореи Шина Чжэена на Кубке мира, которых проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан победил представителя Кореи Шина Чжэена на Кубке мира, которых проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Бой прошел в весовой категории до 55 килограммов. Первый раунд с разгромом остался за казахстанцем. Все пять судьей отдали победу Сабырхану.

Во втором раунде Махмуд дважды отправил корейца в нокдаун, снова уверенно оставив отрезок за собой. В третьем - казахстанец также не оставил шансов сопернику.

Таким образом, Сабырхан пробился в четвертьфинал турнира.

Ранее в рамках второго дня боев свой поединок с чемпионской Азии из Узбекистана провела Анель Сакыш. Результат можно узнать по ссылке.

Далее сегодня, 1 июля, в дневной сессии также выступит Нурбек Оралбай. В вечерней - Серик Темиржанов, Надежда Рябец и Айбек Оралбай. Прямая трансляция доступна здесь.

Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 11, мужчины
2 июля 17:00   •   не начат
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(Туркестан)
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