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Судьи решили исход боя Нурбека Оралбая на домашнем Кубке мира по боксу

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Судьи решили исход боя Нурбека Оралбая на домашнем Кубке мира по боксу ©Qazaqstan Olympic team

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый бой на домашнем Кубке мира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый бой на домашнем Кубке мира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов Нурбек встречался с Мурадом Аллхавердиевым из Азербайджана.

Поединок завершился уверенной победой Оралбая единогласным решением судей.

Напомним, Оралбай является серебряным призером Олимпипады-2024, чемпионом мира (2023) и бронзовым призером чемпионата Азии (2022).

Отметим, сегодня, 1 июля на Кубке мира Казахстан понес вторую потерю: Анель Сакыш, представленная в женской сетке в весовой категории до 54 килограммов уступила чемпионке Азии из Узбекистана Ферузе Казаковой.

Махмуд Сабырхан, выступающий в весе до 55 килограммов победил представителя Южной Кореи Шина Чжэена. Сабырхан дважды отправлял соперника в нокдаун.

Напомним, сегодня в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 на ринг выйдут еще три казахстанца.

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

  • 60 кг: Серик Темиржанов - Джейкоб Касcар (Австралия);
  • 75 кг: Надежда Рябец - Дос Сантос Перейра Вивиане (Бразилия);
  • +90 кг: Айбек Оралбай - Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика).
Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
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