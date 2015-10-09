Судьи решили исход боя Нурбека Оралбая на домашнем Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый бой на домашнем Кубке мира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов Нурбек встречался с Мурадом Аллхавердиевым из Азербайджана.

Поединок завершился уверенной победой Оралбая единогласным решением судей.

Напомним, Оралбай является серебряным призером Олимпипады-2024, чемпионом мира (2023) и бронзовым призером чемпионата Азии (2022).

Отметим, сегодня, 1 июля на Кубке мира Казахстан понес вторую потерю: Анель Сакыш, представленная в женской сетке в весовой категории до 54 килограммов уступила чемпионке Азии из Узбекистана Ферузе Казаковой.

Махмуд Сабырхан, выступающий в весе до 55 килограммов победил представителя Южной Кореи Шина Чжэена. Сабырхан дважды отправлял соперника в нокдаун.

Напомним, сегодня в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 на ринг выйдут еще три казахстанца.

Вечерняя сессия (начало в 19:00):