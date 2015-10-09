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Казахстан устроил зарубу за медаль Кубка мира по боксу

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Казахстан устроил зарубу за медаль Кубка мира по боксу ©Olympic.kz

Казахстанка Надежда Рябец выиграла первый поединок на домашнем Кубке мира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанка Надежда Рябец выиграла первый поединок на домашнем Кубке мира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей казахстанки в весовой категории до 75 килограммов была Дос Сантос Перейра Вивиане из Бразилии.

Первый раунд остался за Рябец большинством судейских голосов - 4:1. Вторая трехминутка также сложилась в пользу Рябец - 3:2. Итогом боя стала победа Рябец раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, Рябец вышла в полуфинал и как минимум, гарантировала себе бронзу турнира.

Добавим, что сегодня, 1 июля, от Казахстана на ринг также выйдут Серик Темиржанов (60 кг), которому будет противостоять Джейкоб Касcар из Австралии. А в весе свыше 90 килограммов Айбек Оралбай сойдется с Хосе Агустин Трисет из Доминиканской Республики.

Отметим, сегодня, 1 июля на Кубке мира Казахстан понес вторую потерю: Анель Сакыш, представленная в женской сетке в весовой категории до 54 килограммов уступила чемпионке Азии из Узбекистана Ферузе Казаковой.

Махмуд Сабырхан, выступающий в весе до 55 килограммов победил представителя Южной Кореи Шина Чжэена. Сабырхан дважды отправлял соперника в нокдаун.

Нурбек Оралбай (80 кг) выиграл у Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
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