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Казахстан вырвал победу на домашнем Кубке мира по боксу

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Казахстан вырвал победу на домашнем Кубке мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Серик Темиржанов стартовал с победы на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Серик Темиржанов стартовал с победы на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 60 килограммов Темиржанов встречался с Джейкобом Касcаром из Австралии.

В первом раунде Темиржанов оформил безоговорочное преимущество - 5:0. Второй раунд был отдан Кассару раздельным решением судей - 3:2.

Заключительная трехминутка также осталась за австралийцем - 3:2, а общий итог противостояния сложился в пользу Темиржанова - 4:1.

Темиржанов - серебряный призер чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Добавим, что сегодня, 1 июля, от Казахстана на ринг также выйдет Айбек Оралбай, который в весе свыше 90 килограммов сойдется с Хосе Агустином Трисетом из Доминиканской Республики.

Отметим, сегодня, 1 июля на Кубке мира Казахстан понес вторую потерю: Анель Сакыш, представленная в женской сетке в весовой категории до 54 килограммов уступила чемпионке Азии из Узбекистана Ферузе Казаковой.

Махмуд Сабырхан, выступающий в весе до 55 килограммов победил представителя Южной Кореи Шина Чжэена. Сабырхан дважды отправлял соперника в нокдаун.

Нурбек Оралбай (80 кг) выиграл у Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

В свою очередь, Надежда Рябец (75 кг) вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу турнира.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
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Реал М
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