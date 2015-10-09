Лидер сборной Казахстана сделал заявление после сенсации на Кубке мира по боксу

Лидер сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов обратился к болельщикам после сенсационного поражения на Кубке мира от World Boxing, проходящего в Астане, передают Vesti.kz.

Напомним, Жусупов в первом бою весовой категории до 70 килограммов проиграл Алмазу Оразбекову из Кыргызстане. Казахстанец уверенно выиграл первый и второй раунды со счетом 5:0, но в третьем олучил рассечение, после которого рефери остановил бой. В итоге победа была присуждена сопернику.