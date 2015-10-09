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Прямая трансляция боев Оралбая, Сабырхана и других казахстанцев на Кубке мира по боксу в Астане

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Прямая трансляция боев Оралбая, Сабырхана и других казахстанцев на Кубке мира по боксу в Астане ©НОК РК

Сегодня, 1 июля, в Астане состоится второй день боев в рамках этапа Кубка мира по боксу, передают Vesti.kz. Казахстан представят сразу шесть спортсменов.

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Сегодня, 1 июля, в Астане состоится второй день боев в рамках этапа Кубка мира по боксу, передают Vesti.kz. Казахстан представят сразу шесть спортсменов.

Дневная сессия (начало в 14:00):

  • 54 кг: Анель Сакыш - Феруза Казакова (Узбекистан)
  • 55 кг: Махмуд Сабырхан - Шин Чжэен (Корея)
  • 80 кг: Нурбек Оралбай - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

  • 60 кг: Серик Темиржанов - Джейкоб Касcар (Австралия)
  • 75 кг: Надежда Рябец - Дос Сантос Перейра Вивиане (Бразилия)
  • +90 кг: Айбек Оралбай - Хосе Агустин Трисет (Доминиканская Республика)

Прямая трансляция боев Казахстана

Трансляции всех поединков доступны в эфире телеканала Qazsport, а также на официальном сайте вещателя.

Напомним, что этап Кубка мира в Астане продлится до 6 июля.

По завершении турнира сборная Казахстана проведет восстановительный сбор, который пройдет с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, который состоится в сентябре в Ливерпуле (Великобритания). Основной этап тренировок запланирован в Алматы и продлится с 20 июля по 26 августа.

Громкой сенсацией обернулся бой Казахстана на домашнем Кубке мира по боксу

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 06:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
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