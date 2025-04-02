Разгромы, нокдауны и фиаско с Узбекистаном: как Казахстан выступает на Кубке мира

Стали известны результаты ряда боев с участием казахстанских боксеров на Кубке мира, который в эти дни проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.

С 1 на 2 апреля на ринг вышли пять представителей нашей сборной, но лишь один из них сумел пробиться в следующий раунд. Даниял Сапарбай (свыше 90 кг) в упорной борьбе одолел индийца Нарендера.

Остальные казахстанцы потерпели поражения. Талгат Сырымбетов (до 60 кг) уступил бразильцу Луису Оливейре, оказавшись в нокдауне уже в первом раунде. Нурзат Онгаров (до 50 кг) не справился с узбекистанцем Асилбеком Жалиловым. Алмат Абдуали (до 65 кг) капитулировал перед хозяином ринга Юри Рейесом.

В женской сетке Анита Адишева (до 54 кг) проиграла Виктории Рогалинской из Польши, побывав в нокдауне во втором раунде.

Результаты боев:

🔹 50 кг, 1/4 финала: Нурзат Онгаров - Асилбек Жалилов (Узбекистан) - 0:5;

🔹 54 кг, 1/4 финала: Анита Адишева - Виктория Рогалинска (Польша) - 0:5;

🔹 60 кг, 1/4 финала: Талгат Сырымбетов - Луис Оливейра (Бразилия) - 0:5;

🔹 65 кг, 1/8 финала: Алмат Абдуали - Юри Рейес (Бразилия) - 0:5;

🔹 Свыше 90 кг, 1/4 финала: Даниял Сапарбай - Нарендер (Индия) - 3:2.

Кубок мира под эгидой World Boxing включает три этапа. Первый проходит в Бразилии, второй состоится в Казахстане (30 июня-7 июля), а место проведения третьего этапа (21-27 июля) пока остается неизвестным.