Разгромом завершился первый бой Кызайбай на Кубке мира по боксу

Сегодня, 30 июня, в Астане стартовал этап Кубка мира по боксу. Первой из казахстанской сборной на ринг вышла трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай, передают Vesti.kz.

Уверенное начало

В бою весовой категории до 48 килограммов Кызайбай одержала уверенную победу над представительницей Канады Приянхой Диллон - 5:0, успешно начав выступление национальной команды на домашнем турнире.

Историческое достижение Назым

Ранее Назым стала первой в истории казахстанского бокса - как среди женщин, так и среди мужчин - спортсменкой, завоевавшей три золота чемпионатов мира (2014, 2016, 2025). Она также победительница чемпионата Азии 2021 года и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.

Кто еще выступит

Сегодня на ринг выйдут еще несколько казахстанских спортсменов. С расписанием боев можно ознакомиться по этой ссылке, а состав сборной Казахстана доступен здесь.