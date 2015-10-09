Прямая трансляция стартовых боев Казахстана на Кубке мира по боксу в Астане

Сегодня, 30 июня, в Астане начинается этап Кубка мира по боксу, передают Vesti.kz. В первый день соревнований на ринг выйдут пять представителей Казахстана.

Дневная сессия (начало в 14:00):

48 кг: Назым Кызайбай - Приянха Диллон (Канада)



54 кг: Анель Сакыш - Татьяна Обермайер (Германия)



70 кг: Абылайхан Жусупов - Алмаз Орозбеков (Кыргызстан)

Вечерняя сессия (начало в 19:00):

60 кг: Виктория Графеева - Аяка Тагути (Япония)



70 кг: Наталья Богданова - Санамача Чану Токчом (Индонезия)

Прямые трансляции поединков доступны на телеканале Qazsport и на официальном сайте вещателя.

Этап Кубка мира продлится до 6 июля.

Сразу после завершения турнира сборная Казахстана проведет восстановительный сбор с 9 по 16 июля, а затем начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле. Основной тренировочный этап запланирован в Алматы с 20 июля по 26 августа.