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КФФ наказала клубы и игроков: подробности

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КФФ наказала клубы и игроков: подробности ©КФФ

Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета (КДЭК) Казахстанской федерации футбола, по итогам которого были вынесены решения по ряду нарушений, допущенных в матчах премьер-лиги и других турниров, передают Vesti.kz.

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Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета (КДЭК) Казахстанской федерации футбола, по итогам которого были вынесены решения по ряду нарушений, допущенных в матчах премьер-лиги и других турниров, передают Vesti.kz.

Штрафы за поведение болельщиков

  • ФК "Актобе" оштрафован на 786 400 тенге за скандирование нецензурных выражений со стороны болельщиков в матче 13-го тура против "Астаны". Клуб должен оплатить штраф до 26 июля 2025 года.
  • ФК "Кайсар" получил более серьезное наказание - штраф 1 966 000 тенге за инцидент в матче 25-го тура против "Улытау", когда болельщики бросали бутылки в игрока соперников Жасулана Молдакараева. Одна из них попала футболисту в голову.
  • Также штраф в размере 314 560 тенге был наложен на ФК "Актобе Ж" за нецензурные выражения фанатов в адрес "Кайрат Ж" в матче 10-го тура Женской лиги.

    • Дисквалификации игроков

  • Игрок "Кызыл-Жара" Тохтар Жангылышбай дисквалифицирован на два матча за грубую игру против соперника в матче 13-го тура с "Кайратом". Наказание вступило в силу с 22 июня.
  • Хосе Карильо Мансилия из "Улытау" получил один матч дисквалификации за фол последней надежды в игре 25-го тура с "Кайсаром". Наказание действует с 23 июня.

    • Тренеры: наказания и апелляции

  • Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин получил испытательный срок на 6 месяцев с частичным приостановлением действия дисквалификации с 26 июня.

    • В удовлетворении прошений о смягчении наказаний было отказано:

  • Жоре Арутюняну, наставнику "Кайрат-Жастар", - дисквалификация сохраняется.
  • Ерлану Шойтымову, главному тренеру "Жетысая", - отказано в сокращении срока отстранения.

    • Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

    Участник И В Н П М О
    1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
    2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
    3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
    4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
    5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
    6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
    7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
    8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
    9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
    10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
    11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
    12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
    13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
    14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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