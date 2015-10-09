Алимханулы предложили в соперники "абсолюта": он дрался с Головкиным

Казахстанский чемпион Жанибек Алимханулы оказался в списке боксеров, которых аналитики называют достойными соперниками для абсолютного чемпиона мира, передают Vesti.kz.

Реванш Канело - Берланга

А именно для обладателя титулов WBA, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе - мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО). Совсем недавно стало известно, что реванш с ним может получить американский боксер пуэрто-риканского происхождения Эдгар Берланга (23-1, 18 KO).

Их встреча на ринге состоялась в сентябре 2024-го. Тогда Канело одержал победу единогласным решением. И теперь Берланга уверен, что готов ко второму поединку с мексиканцем.

Алимханулы достоин боя с Альваресом?

Однако по мнению зарубежных экспертов, фанаты хотят видеть свежую кровь, а не очередной реванш с американцем, которого Альварес уже уверенно побеждал.

В списке реальных претендентов Boxing247 называет француза Кристиана Мбилли (28-0, 23 KO), кубинца Ослейса Иглесиаса (13-0, 12 KO), гватемальца Лестера Мартинеса (19-0, 16 KO), казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) и кубинца Йоэнли Эрнандеса (8-0, 7 KO).

При этом эксперты не в первый раз подчеркивают, что Алимханулы уже давно доказал свою состоятельность на высшем уровне - он является объединенным чемпионом мира в среднем весе во версиям IBF и WBO.

Ранее аналитики заявляли, что Жанибек способен подняться на дивизион выше и дать Альваресу по-настоящему конкурентный бой.

Канело уже дрался с казахстанским чемпионом

Отметим, что в карьере мексиканца одним из главных его соперников был другой казахстанец - Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО).

Первый их бой в 2017 году завершился противоречивой ничьей. В реванше 2018 года судьи отдали победу Канело, а в третьем поединке, состоявшемся в 2022 году, мексиканец вновь оказался сильнее, победив по очкам.

Теперь же соперником Альвареса может оказаться соотечественник GGG в лице Алимханулы.

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