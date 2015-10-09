Назван окончательный состав Казахстана на Кубок мира по боксу

Стал известен окончательный состав мужской и женской сборных Казахстана по боксу на домашний этап Кубка мира, передают Vesti.kz.
Турнир пройдет с 30 июня по 6 июля в Астане.
Мужская сборная Казахстана:
Главный тренер: Кайрат Сатжанов
Женская сборная Казахстана:
Главный тренер: Елдос Сайдалин
Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле. Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.
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