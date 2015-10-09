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Назван окончательный состав Казахстана на Кубок мира по боксу

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Назван окончательный состав Казахстана на Кубок мира по боксу ©Olympic.kz

Стал известен окончательный состав мужской и женской сборных Казахстана по боксу на домашний этап Кубка мира, передают Vesti.kz.

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Стал известен окончательный состав мужской и женской сборных Казахстана по боксу на домашний этап Кубка мира, передают Vesti.kz.

Турнир пройдет с 30 июня по 6 июля в Астане.

Мужская сборная Казахстана:

  • Санжар Ташкенбай (50 кг)
  • Махмуд Сабырхан (55 кг)
  • Серик Темиржанов (60 кг)
  • Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
  • Абылайхан Жусупов (70 кг)
  • Сабыржан Аккалыков (75 кг)
  • Нурбек Оралбай (80 кг)
  • Бекзат Нурдаулетов (85 кг)
  • Сагындык Тогамбай (90 кг)
  • Айбек Оралбай (+90 кг)

    • Главный тренер: Кайрат Сатжанов


    Женская сборная Казахстана:

  • Назым Кызайбай (48 кг)
  • Алуа Балкибекова (51 кг)
  • Анель Сакыш (54 кг)
  • Айдана Забынбекова (57 кг)
  • Виктория Графеева (60 кг)
  • Аида Абикеева (65 кг)
  • Наталья Богданова (70 кг)
  • Надежда Рябец (75 кг)
  • Гульсая Ержан (80 кг)
  • Елдана Талипова (+80 кг)

    • Главный тренер: Елдос Сайдалин


    Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле. Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.

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