Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

На проходящем в китайском Гуйяне втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing состоялась вторая инициальная дуэль между Казахстаном и Узбекистаном, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов сошлись Дина Исламбекова (Казахстан) - Олтина Сотимбоева (Узбекистан). Итогом трёхраундового противостояния стала победа узбекской боксёрши единогласным решением судей (0:5).

Таким образом Сотимбоева вышла в финал турнира, а Исламбекова завершила выступление с бронзовой медаль.

Ранее в другом полуфинале Виктория Графеева (60 кг) одержала победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана.

Также в финал Кубка мира от Казахстан вышли трое - Назыма Кызайбай, Виктория Графеева и Абылайхан Жусупов. А Валерия Аксенова (80 кг) уступила в полуфинале.

Позднее на ринг выйдут еще три представителя Казахстана. Подробности - тут.