Разгромом обернулся бой казахского боксера против чемпиона мира

Новости спорта Бокс Любительский бокс
14 марта 15:30
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Сборная Казахстана по боксу понесла первые потери на международном турнире "Мемориал Бранко Пешича", который стартовал в Белграде (Сербия), передают Vesti.kz.

В первый день соревнований на ринг вышли трое казахстанских боксеров. В весовой категории до 71 килограмма казахстанец Сабыржан Аккалыков без проблем победил хозяина ринга Антонио Биссета со счетом 5:0.

К сожалению, двое его соотечественников потерпели неудачу. Так, Ерасыл Танкай (63,5 кг) уступил армянскому боксеру Нареку Хоранисяну (1:4), а Темирлан Мукатаев (86 кг) проиграл единогласным решением судей чемпиону мира из России Шарапутдину Атаеву.

Сегодня, 14 марта, на ринг выйдут еще четыре боксера из Казахстана:

57 кг. Оразбек Асылкулов (Казахстан)- Эдуард Саввин (Россия)
71 кг. Сабыржан Аккалыков (Казахстан) - Ромео Буза (Венгрия)
75 кг. Диас Молжигитов (Казахстан) - Владимир Губаш (Сербия)
80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) - Идрис Айтан (Бельгия)

Напомним, в турнире, который продлится до 17 марта, принимают участие 106 боксеров из 16 стран мира. Сборная Казахстана отправилась в Белград с 12 боксерами.

Причем четверо казахстанских боксера без боев гарантировали себе медали. Подробнее - здесь.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Сербия Бокс

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