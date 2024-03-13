Казахстан заявился на новый турнир после отбора на Олимпиаду

Сегодня, 13 марта, в Белграде (Сербия) стартует международный турнир "Мемориал Бранко Пешича". В нем выступят 106 боксеров из 16 стран. Соревнования продлятся до 17 марта, передают Vesti.kz.
От сборной Казахстана выступят 12 человек:
48 кг: Ернур Кайрат;
51 кг: Санжар Ташкенбай;
54 кг: Даулет Молдашев;
57 кг: Оразбек Асылкулов;
60 кг: Бейбарыс Жексен;
63,5 кг: Ерасыл Танкай;
71 кг: Сабыржан Аккалыков;
75 кг: Диас Молжигитов;
80 кг: Ерасыл Жакпеков;
86 кг: Темирлан Мукатаев;
92 кг: Данияр Рахимбердинов;
+91 кг: Олжас Бокаев.
Сегодня на ринг выйдут три казахстанца:
Ерасыл Танкай - Нарек Хоранисян (Армения);
Сабыржан Аккалыков - Антонио Биссет (Сербия);
Темирлан Мукатаев - Шарабутдин Атаев (Россия).
Ранее сборная Казахстана выступила на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), где путевки на Игры-2024 выиграли Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).
А до этого на Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).
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