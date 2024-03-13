Казахстан заявился на новый турнир после отбора на Олимпиаду

Сегодня, 13 марта, в Белграде (Сербия) стартует международный турнир "Мемориал Бранко Пешича". В нем выступят 106 боксеров из 16 стран. Соревнования продлятся до 17 марта, передают Vesti.kz.

От сборной Казахстана выступят 12 человек:

48 кг: Ернур Кайрат;

51 кг: Санжар Ташкенбай;

54 кг: Даулет Молдашев;

57 кг: Оразбек Асылкулов;

60 кг: Бейбарыс Жексен;

63,5 кг: Ерасыл Танкай;

71 кг: Сабыржан Аккалыков;

75 кг: Диас Молжигитов;

80 кг: Ерасыл Жакпеков;

86 кг: Темирлан Мукатаев;

92 кг: Данияр Рахимбердинов;

+91 кг: Олжас Бокаев.

Сегодня на ринг выйдут три казахстанца:

Ерасыл Танкай - Нарек Хоранисян (Армения);

Сабыржан Аккалыков - Антонио Биссет (Сербия);

Темирлан Мукатаев - Шарабутдин Атаев (Россия).

Ранее сборная Казахстана выступила на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), где путевки на Игры-2024 выиграли Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

А до этого на Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).

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