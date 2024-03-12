Выше Узбекистана? Известно место Казахстана по лицензиям в боксе на Олимпиаду-2024

Стало известно итоговое место сборной Казахстана по боксу по количеству лицензий на Олимпийские игры-2024, который пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

На всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) казахстанские боксеры завоевали пять путевок в Париж-2024. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензии - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

По количеству олимпийских лицензий в боксе Казахстан делит пятое место с Турцией и Китаем.

Лидирует же Австралия - у них 12 из 13 лицензий. Далее идут Бразилия (10), Узбекистан (9), Франция и Италия (по 8). По шесть олимпийских квот имеют США и Ирландия.

Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

Добавим, что с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет финальный отборочный турнир по боксу, на котором будут разыграны оставшиеся лицензии на Олимпиаду-2024.