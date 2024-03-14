Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Комментарии

Казахстан без боев выиграл 4 медали на турнире по боксу в Сербии

Казахстан без боев выиграл 4 медали на турнире по боксу в Сербии
©IBA

В Белграде (Сербия) стартовал международный турнир по боксу "Мемориал Бранко Пешича", на котором выступит и сборная Казахстана, передают Vesti.kz.

Причем четыре казахстанских боксера уже гарантировали себе медали. Санжар Ташкенбай (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг) и Олжас Бокаев (+92 кг) начнут выступление с полуфинала, тем самым обеспечив себе, как минимум, бронзу.

А Ернур Кайрат (48 кг) из-за нехватки боксеров в его категории и вовсе проведет лишь один поединок - он сразу выступит в финале и поборется за золото.

Меньше повезло Оразбеку Асылкулову (57 кг), Бейбарысу Жексену (60 кг), Ерасылу Танкаю (63,5 кг), Сабыржану Аккалыкову (71 кг), Диасу Молжигитову (75 кг), Ерасылу Жакпекову (80 кг), Темирлану Мукатаеву (86 кг) и Данияру Рахимбердинову (92 кг).

Турнир продлится до 17 марта.

Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

Ташкенбай - чемпион мира-2023. Он пропустит предстоящие Олимпийские игры-2024 в Париже, поскольку лицензию в этом весе завоевал Сакен Бибосынов.

На данный момент в активе Казахстана семь олимпийских лицензий в боксе. Их завоевали

Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) , Айбек Оралбай (до 92), Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 21:36
Любительский бокс
©ДРС Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех сборной в отборе на ОИ-2024
Сегодня , 20:55
Любительский бокс
©ДРС Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду
Сегодня , 20:17
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана сделали заявление о капитане и Казахском Ломаченко
Сегодня , 20:00
Любительский бокс
©ДРС Айтжанов назвал причину неудачи казаха в отборе на ОИ-2024
Сегодня , 18:56
Любительский бокс
©ДРС Азиатская конфедерация бокса восхитилась чемпионом из Казахстана
Сегодня , 15:30
Любительский бокс
©IBA Разгромом обернулся бой казахского боксера против чемпиона мира
Сегодня , 08:56
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Стала известна роль Головкина в успехе казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024
Сегодня , 07:30
Любительский бокс
©IBA Казахстан без боев выиграл 4 медали на турнире по боксу в Сербии
Вчера , 18:47
Любительский бокс
©IBA Узбекистану еще до Олимпиады-2024 "отдали" медаль в боксе
Вчера , 17:42
Любительский бокс
©ДРС Как "работать с судьями" рассказали в сборной Казахстана по боксу
Вчера , 15:29
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казахстан заявился на новый турнир после отбора на Олимпиаду
Вчера , 13:10
Любительский бокс
©ДРС Сакен Бибосынов назвал самый сложный бой в отборе на ОИ-2024
Вчера , 12:02
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана по боксу высказались о судьях, составе и ошибках в отборе на Олимпиаду
Вчера , 08:28
Любительский бокс
©ДРС Казахстану вынесли вердикт в боксе после отбора на Олимпиаду
12 марта, 18:32
Любительский бокс
©ДРС Казахский Ломаченко встретился с Геннадием Головкиным
12 марта, 15:31
Любительский бокс
©IBA Участник двух ЧМ, или кто от Казахстана подерется за последнюю лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе
12 марта, 15:15
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана нашелся лучший боксер мира
12 марта, 11:30
Любительский бокс
©instagram.com/boxing_federation_of_ukraine Украина потерпела фиаско в отборе на Олимпиаду с участием Казахстана
12 марта, 10:56
Любительский бокс
©ДРС Выше Узбекистана? Известно место Казахстана по лицензиям в боксе на Олимпиаду-2024
12 марта, 10:23
Любительский бокс
©ДРС Министр спорта обратился к казахстанским боксерам после отбора на Олимпиаду-2024
12 марта, 09:14
Любительский бокс
©DAZN Головкин отреагировал на успех казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024
12 марта, 08:57
Любительский бокс
©ДРС Казахстанским боксерам дали второй шанс попасть на Олимпиаду. Подробности
12 марта, 08:18
Любительский бокс
©ДРС Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024
12 марта, 02:02
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Казахстан забрал седьмую лицензию в боксе на Олимпиаду-2024
12 марта, 01:12
Любительский бокс
©ДРС Капитан сборной Казахстана по боксу с разгромом завоевал лицензию на Олимпиаду-2024
12 марта, 00:56
Любительский бокс
©ДРС Казахский Ломаченко пробился на Олимпиаду-2024
12 марта, 00:25
Любительский бокс
©ДРС Разгромом с нокдауном Бибосынова закончился "финал" отбора на Олимпиаду-2024
11 марта, 23:40
Любительский бокс
©пресс-служба Дирекции развития спорта Битва Казахстана с Узбекистаном, или Кто еще в боксе пробился на Олимпиаду-2024
11 марта, 23:23
Любительский бокс
©instagram.com/boxinguzbekistan_official/ Узбекистан проиграл два "финала" и остался без лицензии на Олимпиаду-2024
11 марта, 23:19
Любительский бокс
©ДРС Казахстан сенсационно завершил "финал" за олимпийскую лицензию в боксе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus