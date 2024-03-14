Казахстан без боев выиграл 4 медали на турнире по боксу в Сербии

В Белграде (Сербия) стартовал международный турнир по боксу "Мемориал Бранко Пешича", на котором выступит и сборная Казахстана, передают Vesti.kz.

Причем четыре казахстанских боксера уже гарантировали себе медали. Санжар Ташкенбай (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг) и Олжас Бокаев (+92 кг) начнут выступление с полуфинала, тем самым обеспечив себе, как минимум, бронзу.

А Ернур Кайрат (48 кг) из-за нехватки боксеров в его категории и вовсе проведет лишь один поединок - он сразу выступит в финале и поборется за золото.

Меньше повезло Оразбеку Асылкулову (57 кг), Бейбарысу Жексену (60 кг), Ерасылу Танкаю (63,5 кг), Сабыржану Аккалыкову (71 кг), Диасу Молжигитову (75 кг), Ерасылу Жакпекову (80 кг), Темирлану Мукатаеву (86 кг) и Данияру Рахимбердинову (92 кг).

Турнир продлится до 17 марта.

Казахстан vs Узбекистан: кто завоевал больше лицензий в отборе на Олимпиаду-2024

Ташкенбай - чемпион мира-2023. Он пропустит предстоящие Олимпийские игры-2024 в Париже, поскольку лицензию в этом весе завоевал Сакен Бибосынов.

На данный момент в активе Казахстана семь олимпийских лицензий в боксе. Их завоевали

Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) , Айбек Оралбай (до 92), Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).