Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана на Кубке мира

Казахстанка Аида Адишева провела стартовый бой на на Кубке мира по боксу от World Boxing в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весе до 54 килограммов была Виктория Рогалиньска из Польши. Поединок завершился победой польской боксерши единогласным решением судей - 5:0. Во втором раунде казахстанка побывала в нокдауне.

Таким образом, Рогалиньска вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу турнира. Казахстанка завершила выступление в Бразилии.

Напомним, сегодня на ринг от Казахстана выйдут еще четыре боксера, которые выступят в мужской сетке. В дневной сессии, которая проходит сейчас подерутся Талгат Сырымбетов (60 кг) и Даниял Сапарбай (свыше 90 кг).

В вечерней сессии, которая начнется в 02:00 по казахстанскому времени на ринге выйдут Нурзат Онгаров (50 кг) и Алмат Абдуали (65 кг).

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Напомним, что турнир стартовал в ночь с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. Первым от Казахстана начал выступление Нурсултан Алтынбек (55 кг), победив в 1/8 финала бразильца Майкла Триндаде.

На Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Второй этап примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.