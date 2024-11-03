Разгромная победа в бою Казахстана и России выявила чемпиона мира по боксу

Сегодня, 3 ноября, казахстанец Онер Сеилхан выступил в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В решающем матче в весе до 71 килограмма казахстанец встречался с россиянином Алексеем Гуковым. Поединок завершился победой Сеилхана единогласным решением судей.

Накануне казахстанцы выиграли пять финалов решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Бексултан Боранбек (до 51 кг), Аружан Зейноллаева (до 81 кг) и Елянур Турганова (48 кг). При этом Улдана Таубай в категории до 66 кг стала серебряным призером.

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