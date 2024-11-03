Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 22:15
 

Казахстанец деклассировал соперника и выиграл чемпионат мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстанец деклассировал соперника и выиграл чемпионат мира по боксу ©КФБ

Сегодня, 3 ноября, казахстанец Бексултан Боранбек выступил в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 3 ноября, казахстанец Бексултан Боранбек выступил в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

Продолжение
Команда Алимханулы не смогла договориться о супербое с нокаутером 21-0
Сегодня 22:43  
В "Тоболе" сделали заявление после сенсации в матче с "Астаной"
Сегодня 23:45  

В решающем матче в весе до 51 килограмма казахстанец встречался с колумбийцем Джастином Морено. Он доминировал весь бой и уверенно выиграл единогласным решением судей.

Накануне казахстанцы выиграли четыре финала решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Аружан Зейноллаева (до 81 кг) и Елянур Турганова (48 кг). При этом Улдана Таубай в категории до 66 кг стала серебряным призером.

Бокс Сборная Казахстана по боксу

Реклама

Живи спортом!