Казахстанец деклассировал соперника и выиграл чемпионат мира по боксу

Сегодня, 3 ноября, казахстанец Бексултан Боранбек выступил в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В решающем матче в весе до 51 килограмма казахстанец встречался с колумбийцем Джастином Морено. Он доминировал весь бой и уверенно выиграл единогласным решением судей.

Накануне казахстанцы выиграли четыре финала решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Аружан Зейноллаева (до 81 кг) и Елянур Турганова (48 кг). При этом Улдана Таубай в категории до 66 кг стала серебряным призером.