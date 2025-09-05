Разгром состоялся в бою Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова с победы стартовала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Панайоту Кузилу из Греции.

Все три раунда сложились в пользу казахстанки единогласным решением судей - 10:9, 10:9, 10:9.

В следующей стадии Ибрагимова сразится с лучшей в паре Бибиана Ловасова (Словакия) - Элис Глинн (Англия).

Напомним, Ибрагимова является чемпионкой Азии (2023), а также двукратной обладательницей бронзы чемпионата мира (2018 и 2022). На мировом первенстве 2023 года она завоевала серебро. Кроме того, казахстанка брала серебро на Летней Азиаде 2022 года.

Кузилу является чемпионкой Европы 2023 года среди молодежи.

Добавим, что сегодня на ринг в Ливерпуле от Казахстана выйдет Аида Абикеева, которая в 1/16 финала в весе до 65 килограммов сразится с Луцой Хамори из Венгрии. Ее бой пройдет в рамках дневной сессии.

Напомним, накануне Сагындык Тогамбай (90 кг) сотворил камбэк с хозяином ринга Айзеком Око, а Элина Базарова (54 кг) разгромно уступила Нигине Уктамовой из Узбекистана.

Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Соревнования завершатся 14 сентября.