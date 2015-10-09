Разгром произошел в дуэли Казахстан - Узбекистан за финал ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Едиге Нургожа стал бронзовым призёром чемпионата Азии среди спортсменов до 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 55 килограммов Нургожа встретился на ринге с представителем Узбекистана Элиором Рустамовым. Несмотря на проявленные волю к победе и бойцовский характер, по итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу сопернику казахстанца — 0:5.

Таким образом, Рустамов выступит за золото соревнований.

Кроме того, у девушек в возрасте до 19-ти лет Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг) вышли в финал. А, Мадира Жумакан (48 кг), Акнур Турсынгали (57 кг) и Айсулу Мухит (65 кг) проиграли в 1/2 финала и не довольствовались бронзой.

Кроме того, в рамках вечерней сессии Адиль Асканбай (50 кг) победил Нурсултана Дуйшоналиева из Кыргызстана.

Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще шесть казахстанцев.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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