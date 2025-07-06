Разгром с нокдауном принес Нурдаулетову золото на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов выступил в финале домашнего Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке Нурдаулетов сошелся с Джугну Альвата из Индии. В первом раунде Бекзад отправил соперника в нокдаун. В дальнейшем казахстанец продолжил доминировать на ринге и одержал победу.

Для сборной Казахстана это третье золото на Кубке мира в Астане.

Бекзат Нурдаулетов - чемпион мира 2019 года и победитель чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.

Ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай и Махмуд Сабырхан.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.