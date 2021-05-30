Представительница сборной Казахстана по боксу Милана Сафронова стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 64 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале она победила боксершу из Индии - Лалбуатсаихи раздельным решением судей со счетом 3:2.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48), Назым Кызайбай (до 51), Дина Жоламан (до 54) и Римма Волосенко (до 60). Владислава Кухта (до 57) финишировала второй, а Марина Вольнова (до 75) - третьей.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще три представительницы Казахстана выступят в финалах чемпионата Азии, две из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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