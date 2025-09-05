Прямая трансляция второго дня боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 5 сентября, в Ливерпуле (Англия) пройдет второй соревновательный день чемпионата мира по боксу, сообщают Vesti.kz. От Казахстана выступят две боксерши.

В весе до 57 килограммов бой проведет Карина Ибрагимова, которой в 1/16 финала досталась Панайоту Кузилу из Греции. В 1/16 финала в весовой категории до 65 килограммов Аида Абикеева сразится с Лукой Хамори из Венгрии.

Обе спортсменки выступят в рамках дневной сессии, которая стартует в 15:00 по казахстанскому времени.

Женщины, 57 кг. Карина Ибрагимова - Панайоту Кузилу (Греции) - ринг B, пара номер 1;Женщины, 65 кг. Аида Абикеева - Лука Хамори (Венгрия) - ринг A, пара номер 7.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на телеканалах Qazsport и Sport Plus.

Напомним, накануне Сагындык Тогамбай (90 кг) сотворил камбэк с хозяином ринга Айзеком Око, а Элина Базарова (54 кг) разгромно уступила Нигине Уктамовой из Узбекистана.

Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing.



