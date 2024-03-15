Призер ОИ дал свою оценку казахстанским боксерам в отборе в Париж-2024

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 в Москве казахстанец Виктор Демьяненко прокомментировал выступление сборной Казахстана по боксу на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz. В ходе беседы он отметил, что еще предстоит проделать серьезную работу.

В Италии обладателями путевок на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92). А до этого на Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Карина Ибрагимова (до 57).

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"Мужская сборная добилась цели. Осталось добрать лицензию в одном весе, что вполне можно будет сделать на втором мировом турнире. Я думаю, что ребятам это будет по силам. С женской сборной чуть посложнее. Только одна лицензия перед решающим соревнованием. Необходимо сделать выводы и подготовиться. Ничего страшного не произошло, но придется хорошо поработать", - отметил Демьяненко.

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33-е Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. У казахстанских боксеров еще будет возможность добрать лицензии, ведь с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд) пройдет второй лицензионный турнир на ОИ.