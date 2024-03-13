В сборной Казахстана по боксу высказались о судьях, составе и ошибках в отборе на Олимпиаду

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Шамиль Сафиуллин прокомментировал результаты прошедшего в Италии мирового квалификационного турнира на Олимпиаду. По итогам соревнований в Бусто-Арсицио женская команда осталась без лицензий, передают Vesti.kz.

"С 22 по 29 февраля наша команда провела сборы в итальянском городе Ассизи, где помимо наших девушек тренировались спортсмены из более чем 23-х стран. Ставили акцент на тактико-техническую подготовку. Со своей стороны могу сказать, что наши девушки сделали все возможное на этом турнире. В некоторых боях немножко не повезло, в некоторых поединках судьи отдавали предпочтение соперницам. Есть над чем работать. Если судья не поднял руку, значит нужно побеждать более убедительно.

Вместе с тренерским штабом полностью проанализируем выступления каждой нашей спортсменки и сделаем выводы на следующий квалификационный турнир. В Таиланде постараемся восполнить упущенные пробелы. Будут проведены сборы, в котором примут участие члены сборной. Проведем отборочные спарринги и решением тренерского штаба определим, кто поедет на второй лицензионный турнир в Таиланд "Дорога в Париж".

Состав сборной в Бусто-Арсицио формировался по итогам последней Спартакиады Казахстана. Чтобы стать первым номером команды, нужно выиграть национальный чемпионат. Прошу не оценивать выступления нашей сборной по одному турниру. Есть очевидный прогресс. Если на чемпионате мира в 2022-м году наша команда выиграла одно серебро и четыре бронзы, то в 2023-м выиграли уже две серебряные и четыре бронзовых медалей. А на Летних Азиатских играх в прошлом году взяли по одному серебру и одной бронзе, чего не удавалось на предыдущих играх", - сказал Шамиль Сафиуллин.

Отметим, что в женской сборной Казахстана только Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) взяла путевку на Игры-2024. Но команда может добрать лицензии на еще одном отборочном турнире, который пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).