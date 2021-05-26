Призер чемпионата мира из Казахстана завоевал медаль на ЧА

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 мая, он провел поединок в рамках четвертьфинала весовой категории до 52 килограммов. Соперником казахстанца был Ласинду Эранда из Шри-Ланки. Бибосынов выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.

Напомним, что выход в полуфинал чемпионата Азии уже гарантирует боксеру бронзовую медаль. В случае победы на следующей стадии он будет бороться за "золото".

Ранее в составе сборной Казахстана в 1/2-ю ЧА вышли Даниял Сабит (49 кг), Василий Левит (91 кг), Назым Кызайбай (61 кг) и Римма Волосенко (60 кг).

Также сегодня свои бои за выход в полуфинал проведут: Абылайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, что Бибосынов является бронзовым призером чемпионата мира-2019. Ранее он завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на Играх в Токио.

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