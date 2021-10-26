Отдали победу сопернику? Казахстанского боксера перепутали после успешного старта на ЧМ

Курьезный эпизод произошел на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) после боя Серика Темиржанова, передает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый поединок в весовой категории до 57 килограммов завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

При объявлении победителя был назван угол Темиржанова, но имя его проигравшего соперника - действующего чемпиона Азии - Энкх-Амара Хархуу из Монголии. Пришлось немного поволноваться, но дальше прошел, конечно же, казахстанец.

Следующим соперником 23-летнего боксера станет победитель молодежного чемпионата Азии-2019 - японский боксер Рейто Цуцуми.

Напомним, Темиржанов является участником Олимпиады-2020 в Токио, где уступил на стадии 1/8 финала. Расписание боев других боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

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