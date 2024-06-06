Кто остановит Джалолова? Узбекистан выставил сильнейший в истории состав боксеров на Олимпиаду-2024

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Вчера 11:22
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Мужская сборная Узбекистана по боксу определилась с составом на предстоящие летние Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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На олимпийском ринге от Узбекистана выступят семеро боксеров. Это Хасанбой Дусматов (51 кг), Абдумалик Халоков (57 кг), Руслан Абдуллаев (63,5 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71 кг), Турабек Хабибуллаев (80 кг), Лазизбек Муллажонов (92 кг) и Баходир Джалолов (+92 кг).

"Команда, которая едет на Олимпиаду, - сильнейшая команда в истории нашего бокса", - отметили в сборной Узбекистана.

Добавим, что сборная Узбекистана отправилась в Сочи (Россия), где с 4 по 22 июня примет участие в международных учебно-тренировочных сборах. Данные УТС являются важным этапом подготовки узбекских боксеров к Олимпиаде-2024.

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Напомним, что мужская сборная Казахстана, как и команда Узбекистана, также будет представлена во всех весовых категориях в Париже-2024: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (92+ кг).

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Метки:
Узбекистан Олимпиада-2024 Бокс Сборная Казахстана по боксу

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