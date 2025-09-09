Оралбай получил бой с чемпионом мира из Узбекистана

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай узнал соперника по 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

За выход в 1/2 финала Оралбай сразится с чемпионом мира среди молодежи из Узбекистана Джавохиром Умматалиевым.

Поединок состоится 10 сентября.

Напомним, Оралбай в 1/8 финала победил этнического казаха из Китая Тохтарбека Танатхана. В 1/16 финала он прошел украинца Матвея Ражбу.

Умматалиев в 1/16 финала разгромил поляка Никодема Козака (5:0), а в 1/8-й оказался сильнее южнокорейца Ким Мин Сёна (5:0).

Нурбек Оралбай - серебряный призёр Олимпиады-2024 и чемпион мира-2023.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.