Определился первый финалист от Казахстана на турнире по боксу в Таиланде

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Сегодня 15:36

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 81 килограмма, вышел в финал турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале он победил Анавата Тонгкатока из Таиланда, причем угол последнего отказался от продолжения поединка после второго раунда. Таким образом, Оралбай стал первым финалистом от Казахстана.

Напомним, что сегодня, 6 апреля, на ринг выходили еще два казахстанских боксера. Если Серик Темиржанов (57) уверенно вышел в полуфинал, то чемпион мира 2021 года Сакен Бибосынов (52) потерпел сенсационное поражение.

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Метки:
Оралбай Нурбек Таиланд Сборная Казахстана по боксу


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