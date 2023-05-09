Олимпийский чемпион из Узбекистана вышел в 1/4 финала ЧМ-2023 по боксу после скандала с казахстанцем

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 15:34
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Представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов провел третий бой на домашнем чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 51 килограммов Дусматов встречался с кубинцем Эрисланом Ромеро. Узбекский боксер победил единогласным решением и вышел в четвертьфинал турнира. 

Дусматов является олимпийским чемпионом 2016 года, серебряным призером чемпионата мира 2017 года и трехкратным чемпионом Азии (2015, 2017, 2022).

Отметим, что ранее в этом весе со скандалом выбыл казахстанец Сакен Бибосынов. Он проиграл по очкам индийцу Дипаку Кумару. Бибосынов и Дусматов могли встретиться в финале, если бы прошли всех соперников.

 

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