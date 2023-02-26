Еще один боксер после Кункабаева отказался драться с олимпийским чемпионом из Узбекистана

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Сегодня 01:13
©Olympic.kz. Сали Сабиров

Олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана Баходир Джалолов вышел в финал Кубка Странджа, который называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Софии (Болгария).

Джалолов добрался до решающего боя, пропустив два поединка подряд из-за отказа соперников. Он выступает в весовой категории свыше 92 килограммов.

Сначала он просто так прошел в полуфинал, когда лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев не вышел против него на ринг. А теперь стадию 1/2-й он также преодолел без боя - аналогично с казахстанцем поступил азербайджанский боксер Махаммад Абдуллаев. 

Напомним, что из сборной Казахстана до финала Кубка Странджа дошел только Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Узбекистан Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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