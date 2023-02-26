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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Только один казахстанский боксер выступит в финале малого чемпионата мира

Только один казахстанский боксер выступит в финале малого чемпионата мира
©КФБ

В финале Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, выступит только один казахстанский боксер, сообщают Vesti.kz

На международном турнире в Софии (Болгария) барьер 1/2 финала сумел преодолеть только Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов.

Бронзу завоевал Нурканат Райыс, который потерпел неожиданное поражение поражение в полуфинале.

Напомним, что ранее на стадии четвертьфинала вылетел чемпион мира Бекзад Нурдаулетов. А призер Олимпиады Камшыбек Кункабаев не вышел на четвертьфинальный бой против чемпиона ОИ из Узбекистана Баходира Джалолова. 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

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