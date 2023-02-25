Бекзад Нурдаулетов проиграл узбеку и остался без медали малого ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов не смог пробиться в полуфинал весовой категории до 80 килограммов на Кубке Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нурдаулетов в четвертьфинале уступил узбеку Жасурбеку Юлдошеву - 27:28, 28:27, 27:28, 29:26, 27:28.

А вот ранее в 1/2 финала от Казахстана прошли Нурканат Райыс (до 75 килограммов) и Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), гарантировавшие себе как минимум бронзовые медали турнира.

Напомним, что Нурдаулетов имеет в своем активе золото чемпионата мира 2019 года и бронзу молодежного чемпионата мира-2016.

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