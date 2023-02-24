Казахстанский боксер устроил махач с узбеком и выиграл медаль малого ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел бой в рамках 1/4 финала Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником в весовой категории до 57 килограммов выступил Абдумалик Халоков из Узбекистана. Поединок вышел упорным и захватывающим, в его ходе боксеры друг друга провоцировали, за что рефери делал им замечания. Никто не хотел проигрывать, но в итоге судьи отдали победу казахстанцу.

Выходом в полуфинал Асылкулов обеспечил себе как минимум бронзовую награду турнира.

Напомним, что свои четвертьфинальные бои также проведут казахстанцы Нурканат Райыс и Бекзад Нурдаулетов. Прямая трансляция доступна здесь.

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