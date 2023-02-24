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Три битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция поединков казахстанцев на малом ЧМ по боксу

Три битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция поединков казахстанцев на малом ЧМ по боксу
©Olympic.kz

Сегодня, 24 февраля, на международном турнире Кубок Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, пройдут очередные бои, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут три боксера. Они выступят на стадии 1/4 финала. Все бои с участием казахстанцев пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 22:00 по времени Астаны.

Примечательно, что соперниками казахстанцев будут исключительно боксеры из Узбекистана. Так, Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, встретится с Абдумаликом Халоковым. Бой в пятой паре пройдет на ринге B.

Также на ринге B отношения выяснят Нурканат Райыс и Алохон Абдуллаев. Поединок в весовой категории до 75 килограммов будет девятым по счету в этой сессии.

Наконец, Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов) встретится с Жасурбеком Юлдошевым. Поединок в 12-й паре пройдет на ринге A.

Ссылка на прямую трансляцию будет доступна ближе к событию.

Напомним, что накануне четыре представителя Казахстана- Ернур Кайрат (до 48 килограммов), Темирхан Тезек (67), Камшыбек Кункабаев (свыше 92) и Бекзат Танатар (86) - не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию и лишились возможности побороться за медали. Причем у троих из четырех в соперниках были представители сборной Узбекистана.

Так, Тезек проиграл Бехзоду Хамидову, Танатар всухую уступил Шохжахону Абдуллаеву, а лидер сборной Казахстана Кункабаев по неизвестным причинам не вышел на принципиальный бой с олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу Райыс Нурканат Нурдаулетов Бекзад

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