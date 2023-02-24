Стало известно, почему не состоялась принципиальная дуэль Казахстана и Узбекистана на малом ЧМ

Стала известна причина, по которой лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев не вышел на четвертьфинальный бой на турнире Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории свыше 92 килограммов на турнире в Софии (Болгария) он должен был провести поединок против принципиального соперника из Узбекистана - супертяжа Баходира Джалолова в весовой категории свыше 92 килограммов.

"Камшыбек Конкабаев из-за травмы руки не вышел на ринг. Кроме этого, по словам, тренерского штаба, у нашего супертяжа было слишком мало времени чтобы полностью втянуться в тренировочный и соревновательный процессы. Камшыбеку нужно восстановиться и думать в первую очередь о здоровье, так как впереди главные старты - чемпионат мира в Ташкенте и Азиатские игры в Ханчжоу", - говорится в сообщении.

Таким образом, Кункабаев лишился возможности завоевать как минимум бронзу турнира.

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