Нокаутом обернулся бой Казахстана на престижном турнире в Европе

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай нокаутом завершил бой на международном турнире Eindhoven Box Cup в Эйдховене (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

В весе до 90 килограммов он встречался с Альбоном Да-ажем из Боснии и Герцеговины. Во втором раунде Тогамбай оформил досрочную победу и вышел в 1/2 финала.

Напомним, ранее Абылайхан Жусупов (70 кг) разгромно одолел в Эйдховене представителя Литвы Александра Трофимчука, Сабыржан Аккалыков (75 кг) победил валлийца Орландо Холли-Сотоми, а Ертуган Зейнуллинов (65 кг) оказался сильнее Хилала Салеха из Швеции.

Отметим, что Казахстан представлен на турнире десятью боксерами, в том числе призерами и победителями чемпионатов мира.

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 30 стран мира, включая участников Олимпиад, победителей и призеров чемпионатов мира.

Поединки пройдут с 6 по 9 июня.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.