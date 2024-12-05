Нокаутом за 14 секунд решилась судьба медали на ЧА-2024 по боксу

На чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) состоялся четвертьфинальный поединок в весовой категории до 80 килограммов у мужчин, сообщают Vesti.kz.

Представитель Камбоджи Анвар Насрединов встречался с Арсланом Нурчиевым из Туркменистана.

Поединок завершился в первом раунде на 14 секунде после того, как Нурчиев пропустил болезненный удар в руку и не смог продолжать бой.

Таким образом, Насрединов вышел в 1/2 финала и гарантировал себе как минимум бронзу.

Отметим, что ранее, в этой же весовой категории Турабек Хабибулаев из Узбекистана в первом раунде уронил Ахмада Самира Даврахани из Афганистана и победой техническим нокаутом вышел в 1/2 финала, где встретится с казахстанцем Ерасылом Жакпековым.