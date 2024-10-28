Два нокаута, или как Казахстан стартовал на ЧМ по боксу в США

Еще два представителя Казахстана успешно стартовали на первом в истории чемпионате мира по боксу (U-19) под эгидой World Boxing, который принимает Пуэбло (штат Колорадо, США), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 55 килограммов Ерасыл Амангалиев одержал досрочную победу над Ондрежем Томасом из Чехии - бой закончился во втором раунде.

За выход в полуфинал турнира казахстанец подерется с Эмануэлем Чэнсом из США.

А Асылхан Кошербай также вышел 1/4 финала, но уже в весе до 65 килограмов. Казахстанский боесер в первом раунде дважды отправил в нокдаун чеха Симона Стожки, после чего рефери остановил поединок.

Следующим соперником Кошербая будет хозяин ринга Месиа Нимо.

Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

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От Казахстана на первенстве мира в США выступят четыре боксера: помимо Амангалиева и Кушербая это Диас Серикулы (70 кг) и Даниял Райымбеков (85 кг). Серикулы в первом бою одержал победу над представителем Алжира.

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World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.

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