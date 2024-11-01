Нокаут за 37 секунд, или сколько боксеров от Казахстана вышло в финал ЧМ

На молодежном чемпионате мира-2024 по боксу, проходящем в Будве (Черногория), прошли полуфинальные бои с участием сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии турнира Казахстан представляли 17 боксеров - восемь мужчин и девять женщин. Однако только семь из них сумели пройти в финал.

Так, у мужчин за золото подерутся Бексултан Боранбек (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг) и Санжарали Бегалиев (75 кг), а у женщин - Елянур Турганова (50 кг), Улдана Таубай (66 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).

Таким образом, бронзовыми призерами в Будве стали Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг) и Аслан Елдибайулы (92+ кг), а у женщин - Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Панар Сейтханкызы (81+ кг), которая проиграла нокаутом за 37 секунд в первом раунде.

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Результаты боев:

48 кг. Диас Берикбай (Казахстан) проиграл единогласным решением судей Сайфиддину Сабирову (Узбекистан);

51 кг. Бексултан Боранбек (Казахстан) победил Мехди Каземи (Иран);

57 кг. Жансери Кошербаев (Казахстан) уступил решением судей Самандару Олимову (Узбекистан);

67 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) одержал победу над Хаошеном Чжаном (Китай);

71 кг. Онер Сейлхан (Казахстан) победил раздельным решением Мухаммадазизбека Исмоилова (Узбекистан);

75 кг. Санжарали Бегалиев (Казахстан) выиграл раздельным решением Фабиана Урбански (Польша);

92 кг. Расул Асанханов (Казахстан) уступил Халимджону Мамасолиеву (Узбекистан);

92+ кг. Аслан Елдибайулы (Казахстан) проиграл раздельным решением Шахзоду Полвонову (Узбекистан);

Женщины

48 кг. Анель Абдрасилова (Казахстан) проиграла нокаутом во втором раунде Валерии Писарро (Мексика);

50 кг. Елянур Турганова (Казахстан) победила Марию Георгопулу (Греция) ;

52 кг. Багжан Отынбай (Казахстан) уступила Яньфень Чень (Китай);

60 кг. Толганай Касымхан (Казахстан) проиграла Ютин У (Китай);

63 кг. Аружан Жанабаева (Казахстан) потерпела поражение от Сиофра Лоулес (Ирландия);

66 кг. Улдана Таубай (Казахстан) выиграла нокаутом во 2-м раунде Амалию Тугуй (Румыния);

75 кг. Шугыла Налибай (Казахстан) проиграла И Цзы Бао (Китай);

81 кг. Аружан Зейноллаева (Казахстан) победила раздельным решением Юлию Ханну Олесь (Польша);

81+ кг. Панар Сейтханкызы (Казахстан) уступила нокаутом в 1-м раунде Хавванур Кетхюде (Турция).