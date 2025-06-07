Неожиданным исходом завершился бой боксера из Казахстана

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, успешно провел второй бой на международном турнире Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

Во втором поединке Зейнуллинов встретился с представителем Дании Абу-Арабом Абдаллахом. После первого раунда рефери остановил бой и отправил казахстанца на медицинский осмотр. Врач диагностировал рассечение и не разрешил продолжить встречу. Победа была присуждена Зейнуллинову по итогам первого раунда.

Напомним, в стартовом бою турнира казахстанец уверенно победил шведского боксера Хилала Салеха.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных боксерских турниров в Европе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - это не только возможность набраться международного опыта, но и важный этап подготовки к крупным соревнованиям, включая квалификационные турниры к Олимпийским играм.

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