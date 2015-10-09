Чемпион мира и другие: сборная Казахстана назвала состав на турнир по боксу

Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на престижный международный турнир Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.
Бои в рамках первенства пройдут с 6 по 9 июня. Конкуренцию нашим спортсменам составят представители Узбекистана, Азербайджана и многих стран Европы.
Состав сборной Казахстана на турнир в Нидерландах:
- 50 кг: Даниял Сабит;
- 55 кг: Махмуд Сабырхан;
- 60 кг: Ерхан Турдан;
- 65 кг: Ертуган Зейнуллинов;
- 70 кг: Абылайхан Жусупов;
- 75 кг: Сабыржан Аккалыков;
- 80 кг: Ерасыл Жакпеков;
- 85 кг: Даулет Тилемисов;
- 90 кг: Сагындык Тогамбай;
- +90 кг: Нурлан Сапарбай.
Отметим, что многие из представленных спортсменов являются призерами чемпионатов мира и других престижных турниров. Махмуд Сабырхан, несмотря на 23-летний возраст, является одним из опытнейших боксеров в команде. Он выигрывал мировое первенство в 2023 году, а также становился чемпионом Азии в 2024-м.
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