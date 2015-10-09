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Чемпион мира и другие: сборная Казахстана назвала состав на турнир по боксу

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Чемпион мира и другие: сборная Казахстана назвала состав на турнир по боксу ©НОК РК

Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на престижный международный турнир Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по боксу определилась с составом на престижный международный турнир Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

Бои в рамках первенства пройдут с 6 по 9 июня. Конкуренцию нашим спортсменам составят представители Узбекистана, Азербайджана и многих стран Европы.

Состав сборной Казахстана на турнир в Нидерландах:

  • 50 кг: Даниял Сабит;
  • 55 кг: Махмуд Сабырхан;
  • 60 кг: Ерхан Турдан;
  • 65 кг: Ертуган Зейнуллинов;
  • 70 кг: Абылайхан Жусупов;
  • 75 кг: Сабыржан Аккалыков;
  • 80 кг: Ерасыл Жакпеков;
  • 85 кг: Даулет Тилемисов;
  • 90 кг: Сагындык Тогамбай;
  • +90 кг: Нурлан Сапарбай.

Отметим, что многие из представленных спортсменов являются призерами чемпионатов мира и других престижных турниров. Махмуд Сабырхан, несмотря на 23-летний возраст, является одним из опытнейших боксеров в команде. Он выигрывал мировое первенство в 2023 году, а также становился чемпионом Азии в 2024-м.


Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Вечер бокса 23/2, Алматы (Казахстан), женщины
6 июня 20:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Муздиман
Ничья
Рамадан
Проголосовало 11 человек

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