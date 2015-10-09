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Боксер из Казахстана прошел взвешивание перед боем с мексиканцем

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Боксер из Казахстана прошел взвешивание перед боем с мексиканцем ©instagram.com/madiyevr

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (17-2, 6 КО) и мексиканец Хорхе Баталья Мартинес (11-5, 7 КО) успешно прошли процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится 6 июня в Коста-Браве (Испания), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Руслан Мадиев (17-2, 6 КО) и мексиканец Хорхе Баталья Мартинес (11-5, 7 КО) успешно прошли процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится 6 июня в Коста-Браве (Испания), передают Vesti.kz.

Оба спортсмена уложились в лимит первого полусреднего веса - 63,5 килограмма. Бой рассчитан на десять раундов.

Ранее Мадиев тренировался вместе с Геннадием Головкиным и представлял промоутерскую компанию GGG Promotions. Также он провел несколько боев под эгидой Golden Boy Promotions, включая два титульных и один рейтинговый.


Лига наций 2024/25   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, мужчины
6 июня 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Франция
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