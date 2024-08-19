Назым Кызайбай сделала заявление о мужчинах и замужестве

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в Париже, ответила на вопрос о замужестве, передают Vesti.kz.

"Я еще не встретила своего человека. Да, хороших парней много, но не встретила еще такого, чтобы сердце екнуло. В социальных сетях пишут парни, хотят познакомиться. Но я не всем отвечаю, так несколько раз с кем-то переписывалась, ничего серьезного. Самое главное качество, которое я ценю в мужчине — уважение, чтобы он относился ко мне с уважением. Мне часто говорят, вот бросай спорт, тебе нужно выйти замуж. Но я всегда отвечаю, что всему свое время", - приводит ее слова Sport+Qazaqstan.