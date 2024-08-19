Назым Кызайбай сделала заявление о мужчинах и замужестве

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Вчера 15:51
©Сали Сабиров

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в Париже, ответила на вопрос о замужестве, передают Vesti.kz.

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"Я еще не встретила своего человека. Да, хороших парней много, но не встретила еще такого, чтобы сердце екнуло. В социальных сетях пишут парни, хотят познакомиться. Но я не всем отвечаю, так несколько раз с кем-то переписывалась, ничего серьезного. Самое главное качество, которое я ценю в мужчине — уважение, чтобы он относился ко мне с уважением. Мне часто говорят, вот бросай спорт, тебе нужно выйти замуж. Но я всегда отвечаю, что всему свое время", - приводит ее слова Sport+Qazaqstan.

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Напомним, женская сборная Казахстана по боксу была представлена в трех весах на ОИ-2024 и только Кызайбай взяла бронзу в категории до 50 килограммов. А вот Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов) не добрались до пьедестала почета.

Метки:
Кызайбай Назым Бокс женский бокс женский бокс Казахстана Олимпиада-2024 Сборная Казахстана по боксу

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