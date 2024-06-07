Назым Кызайбай дала совет фанатам после исторического результата

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 19:03
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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай опубликовала в соцсетях пост, в котором обратилась к своим подписчикам, передают Vesti.kz.

"Преследуй свою мечту, а не чужие ожидания…", - говорится в ее сообщении в Instagram.

Кызайбай взяла лицензию на прошедшем отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд) и впервые в карьере выступит на Олимпиаде.

Женская сборная Казахстана по боксу добилась исторического результата в Бангкоке. Впервые в истории на ОИ выступят три боксерши: Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг). При этом Ибрагимова выиграла квоту на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, а Кызайбай и Хальзова завоевали лицензии на последнем лицензионном турнире.

Метки:
Кызайбай Назым женский бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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