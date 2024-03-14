Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду

Новости спорта Бокс Любительский бокс
14 марта 20:55
©ДРС

Сборная Казахстана по боксу завоевала пять олимпийских лицензий на турнире в итальянском Бусто-Арсицио. Главный тренер Мырзагали Айтжанов объяснил причину такого успеха, передают Vesti.kz.

"Наши успехи связаны, прежде всего, с неустанной работой тренеров и самих боксеров. При этом мы были сплоченной, единой командой, где также свою роль сыграли научная группа, медицинский состав, НОК. Это оказало положительное влияние. Это наше единство. А еще болельщики, наставления старейшин. Я всегда ставил единство на первое место. В своих интервью я часто говорю, что неприступной крепости не бывает, если есть сплоченность", - приводит слова Айтжанова Olympic.kz.

В Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).
 
Ранее Айтжанов высказался о неудачном выступлении Мухаммедсабыра Базарбайулы, а также сделал заявление о Сабырхане и Шымбергенове.

Метки:
Айтжанов Мырзагали Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:48
Любительский бокс
Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024
Вчера , 16:59
Любительский бокс
Об "оголившихся" проблемах в боксе рассказали в Казахстане
Вчера , 15:30
Любительский бокс
Призер ОИ дал свою оценку казахстанским боксерам в отборе в Париж-2024
Вчера , 09:36
Любительский бокс
Победой закончился бой призера чемпионата Азии из Казахстана
Вчера , 09:13
Любительский бокс
Казахстан понес еще одну потерю на турнире по боксу в Сербии
14 марта, 21:36
Любительский бокс
Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех сборной в отборе на ОИ-2024
14 марта, 20:55
Любительский бокс
Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду
14 марта, 20:17
Любительский бокс
В сборной Казахстана сделали заявление о капитане и Казахском Ломаченко
14 марта, 20:00
Любительский бокс
Айтжанов назвал причину неудачи казаха в отборе на ОИ-2024
14 марта, 18:56
Любительский бокс
Азиатская конфедерация бокса восхитилась чемпионом из Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»