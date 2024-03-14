Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду

Сборная Казахстана по боксу завоевала пять олимпийских лицензий на турнире в итальянском Бусто-Арсицио. Главный тренер Мырзагали Айтжанов объяснил причину такого успеха, передают Vesti.kz.

"Наши успехи связаны, прежде всего, с неустанной работой тренеров и самих боксеров. При этом мы были сплоченной, единой командой, где также свою роль сыграли научная группа, медицинский состав, НОК. Это оказало положительное влияние. Это наше единство. А еще болельщики, наставления старейшин. Я всегда ставил единство на первое место. В своих интервью я часто говорю, что неприступной крепости не бывает, если есть сплоченность", - приводит слова Айтжанова Olympic.kz.

В Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).



Ранее Айтжанов высказался о неудачном выступлении Мухаммедсабыра Базарбайулы, а также сделал заявление о Сабырхане и Шымбергенове.